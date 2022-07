Marco Baldan è un nuovo calciatore del Brindisi. Il difensore, nell’ultima stagione alla Lucchese, è un vero e proprio colpo per la categoria. Classe 1993, ha firmato nella mattinata di venerdì 29 luglio: il suo ingaggio è stato anticipato dal divertente e originale indizio social pubblicato sul profilo Facebook del club. In carriera, Baldan ha vestito le maglie di Pistoiese, Arzachena, Arezzo e Sudtirol in Serie C, ma vanta apparizioni in B con Latina e Perugia.

Intanto, nel ritiro di Castelluccio Inferiore è presente anche Rostyslav Bielov, portiere ucraino classe 2004. Cresciuto nelle file del Mikolayv, Danucci e il suo staff valuteranno se tesserarlo o meno.