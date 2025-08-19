Brindisi, Fials: “Al Perrino furti senza sosta, Asl e Istituzioni assenti”

La Fials di Brindisi torna a denunciare la situazione di insicurezza che da tempo interessa l’ospedale Perrino, dove continuano a registrarsi episodi di furto nel parcheggio della struttura.

Secondo il sindacato, le ripetute segnalazioni inviate alla Direzione della Asl Brindisi non hanno portato ad alcun intervento concreto. “Nessun sistema di videosorveglianza realmente funzionante, nessun rafforzamento dei controlli, nessuna misura concreta”, sottolinea l’organizzazione evidenziando come lavoratori e cittadini siano esposti ogni giorno al rischio di furti e aggressioni in un luogo che dovrebbe rappresentare sicurezza.

La Fials ricorda inoltre di aver informato anche il Prefetto di Brindisi, senza tuttavia ricevere risposte. Un silenzio che, secondo il sindacato, amplifica la sensazione di abbandono.

Per uscire da questa condizione ritenuta ormai insostenibile, la sigla sindacale rinnova tre richieste precise: l’attivazione immediata di un sistema di videosorveglianza efficiente, la definizione di un piano di sicurezza realmente operativo e l’istituzione di un’area di parcheggio riservata al personale, accessibile tramite badge aziendale.

“Non accetteremo oltre silenzi e rimpalli di responsabilità. La sicurezza e la dignità di lavoratori e cittadini non possono essere considerati un optional”, conclude la nota.

