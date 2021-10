Brindisi, festival legalitria

Centinaia di studenti di scuole di Brindisi e provincia hanno gremito il nuovo teatro Verdi per partecipare all’evento organizzato nell’ambito della seconda settimana del Festival LegalItria, il primo Festival nazionale della Legalità nato in Puglia su iniziativa della cooperativa Radici Future. Un occasione di confronto sui temi della legalità con il dono di alcuni libri ai giovani studenti. Una edizione speciale post pandemia che si espande in tutta la Puglia e oltre.