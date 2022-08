BRINDISI – Festa patronale a Brindisi all’insegna della tradizione. Spiritualità, cultura, divertimento e sociale nei numerosi appuntamenti previsti a partire da questo fine settimana. L’attesa principale e ovviamente il ritorno della processione a mare e dei fuochi pirotecnici in programma sabato 3 settembre che sarà trasmessa in diretta su Antenna Sud extra insieme al pontificale in programma domenica sera in piazza Duomo. Si svolgerà invece giovedì 1 settembre lo spettacolo di Stefano Miceli e Luca Ward su una piattaforma in mare nei pressi di palazzo Montenegro. Attenzione ovviamente alla viabilità con le navette gratuite messe a disposizione dalla STP per le serate di sabato e domenica per collegare i punti di sosta al cuore della festa.