Brindisi, festa patronale: nuovi parcheggi e ordinanze sulla viabilità

Con il montaggio delle luminarie è iniziato ufficialmente il conto alla rovescia in vista degli imminenti festeggiamenti dedicati ai santi patroni di Brindisi San Lorenzo e San Teodoro d’Amasea
Il clou è previsto fra venerdì 5 e lunedì 8 settembre, in quei giorni il centro città sarà praticamente off limits per i veicoli. Per l’occasione sarà rinforzato il trasporto pubblico con aree parcheggio straordinarie collegate al centro con servizi navetta. Abbiamo ascoltato il comandante della Polizia Locale Tonio Orefice.
