Brindisi, festa patronale: nuovi parcheggi e ordinanze sulla viabilità

Con il montaggio delle luminarie è iniziato ufficialmente il conto alla rovescia in vista degli imminenti festeggiamenti dedicati ai santi patroni di Brindisi San Lorenzo e San Teodoro d’Amasea

Il clou è previsto fra venerdì 5 e lunedì 8 settembre, in quei giorni il centro città sarà praticamente off limits per i veicoli. Per l’occasione sarà rinforzato il trasporto pubblico con aree parcheggio straordinarie collegate al centro con servizi navetta. Abbiamo ascoltato il comandante della Polizia Locale Tonio Orefice.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author