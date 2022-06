BRINDISI – Un appuntamento speciale a Brindisi per i 208 anni dalla fondazione dell’Arma dei Carabinieri che nella città adriatica è stata celebrata presso il lido dei Carabinieri in un luogo simbolo del legame con il territorio. Un occasione di bilancio del lavoro svolto in queste fasi complesse della storia con la consegna dei riconoscimenti non avvenuta in questi anni a causa della pandemia. Una lunga storia che supera i due secoli ma che, come sottolineato dal comandante provinciale Carrara, guarda sempre al presente a servizio dei cittadini.