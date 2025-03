Brindisi: ferma risposta dello Stato dopo episodio criminoso di Oria

BRINDISI- La “squadra Stato” c’è, è unita e reagisce agli episodi criminosi che si sono verificati sul territorio, almeno sette nel mese di marzo, in maniera efficace. Mentre proseguono le indagini per risalire ai responsabili dell’incendio delle auto della polizia locale di Oria, si è riunito a Brindisi, in Prefettura, il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author