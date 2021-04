Brindisi FC | W3 Group: Incontrati Vangone, Bassi e Montella

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato della societa W3 Group che conferma l’interessamento alla società del Brindisi e comunica di aver già avuto un incontro con i soci Bassi e Vangone e di essere in atteda di una parte di documentazione richiesta.

“In merito alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni siamo a ribadire quanto esposto già qualche settimana fa nel nostro primo comunicato.

Avremmo intenzione di sviluppare un progetto calcistico pluriennale per riportare ai livelli che merita la città di Brindisi.

A seguito di un cordiale incontro con gli odierni soci, nelle persone dell’Ing. Vangone e dott. Bassi, alla presenza dell’Avv. Montella, la scorsa settimana, siamo in attesa di ricevere la documentazione mancante per poter procedere ad una fotografia reale aggiornata della situazione contabile. Tale richiesta è stata inviata via email nelle scorse settimane ed è stata rinnovata via Pec anche nella giornata di ieri. in assenza di queste informazioni risulta evidente l’impossibilità a formulare qualunque offerta economica formale.

Qualsiasi tipo di offerta formulata senza avere reale cognizione dei numeri attuali sarebbe sintomo di approssimazione che non è assolutamente contemplabile in questo tipo di operazione.

Abbiamo ben chiari i numeri necessari a sviluppare il progetto, ma necessitiamo di chiarezza per valutare la situazione attuale.

Nel frattempo possiamo confermare di aver già illustrato a grandi linee il nostro progetto, riscontrando l’attenzione e l’apertura dell’amministrazione comunale in un incontro avuto recentemente.

Nel caso ci fosse la disponibilità dell’attuale proprietà saremo ben lieti di valutare i termini di una eventuale conclusione della trattativa.”