Brindisi FC | W3 Group in città e chiede chiarezza documentazione

Dopo l’ufficializzazione della fine della trattativa, almeno per il momento, tra il Brindisi e Daniele Arigliano, arrivano indiscrezioni che invece confermerebbero l’interesse per rilevare la squadra brindisina da parte della società W3 Group di Roma che dopo una comunicazione ufficiale giunta nelle scorse settimane ha visto i suoi massimi rappresentanti Agostino Spinella, Sergio Farina e Andrea Persi presenti in città nella giornata di mercoledì e giovedì per effettuare alcuni incontri legati proprio all’acquisizione del sodalizio biancazzurro in attesa però di una visione completa della documentazione contabile del Brindisi Fc. Una lunga trattativa quella con la società romana partita nell’estate 2020 sulla quale come detto però sembra ancora pesare, per giungere ad una conclusione, la mancanza di una ulteriore documentazione richiesta. L’ultima comunicazione scritta inviata tramite mail da parte della W3 Group al Brindisi per la richiesta della documentazione integrativa, oltre a quella già fornita, risale al pomeriggio dello scorso 19 marzo alla quale al momento mancherebbe una risposta ufficiale con l’invio della documentazione contabile richiesta, considerata dai possibili nuovi soci necessaria per avere un quadro completo e soprattutto chiaro della situazione debitoria del sodalizio brindisino necessaria per arrivare ad un concreta proposta per il passaggio delle quote. Una fase di stallo che preoccupa i tifosi adriatici con la curva sud che è tornata a far sentire la propria voce con una striscione apparso in città con una eloquente di richiesta di dignità per la squadra e l’invito a cedere la società.