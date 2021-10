Brindisi Fc | Un brasiliano per la difesa

Un Brindisi sempre più internazionale, con la difesa adriatica che potrebbe parlare brasiliano. Dovrebbe giungere nelle prossime ore il difensore Lucas Luiz Scalon che aveva iniziato la stagione nella fila del Rieti dopo una esperienza dopo due anni sempre in serie D nel Fiuggi. Se l’accordo per il trasferimento del calciatore, classe 1995, dovesse chiudersi nelle prossime ore Scalon potrebbe essere a disposizione già dalla gara di domenica contro il Fasano. Già in rosa invece il giovane attaccante Francesco Trovè, classe 2002 ed il ventiduenne Michele Silvestro, esterno offensivo, vecchia conoscenza di mister Di Costanzo proveniente dall’Afragolese. A questi potrebbe aggiungersi anche il ritorno di Alessandro Sibilla anche lui classe 2002 che ha vestito la maglia del Brindisi già nello scorso campionato. Questi nomi si aggiungono al già tesserato Bubalo, attaccante croato aggregatosi al gruppo già nella giornata di martedì. In uscita oltre Giappone, Rekik e Badje potrebbe aggiungersi anche Serafino.