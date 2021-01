Brindisi FC | Ufficiale rinvio con il Sorrento

Ufficializzato dal Dipartimento Internazionale alla società del Brindisi il rinvio a data da destinarsi del match in programma domenica contro il Sorrento. La richiesta giunta dalla società campana, certificata dalla documentazione richiesta, è stata accolta in applicazione al protocollo sanitario previsto in virtù di un numero superiore a quattro calciatori risultati positivi. In realtà come già anticipato all’interno della trasmissione Passione Brindisi da parte dell’addetto stampa del Sorrento sarebbero sei i calciatori colpiti dal Covid ma dodici totali compresi altri componenti del gruppo squadra. Dopo l’anticipazione fornita da AntennaSud85 ora arriva anche l’ufficialità comunicata alle due società in mattinata dalla federazione.