Brindisi FC | Tesserato l’americano Vaughn

Arriva la convalida di Fifa e Figc per il tesseramento di Claudio Alexander Vaughn. Il giovane americano classe 2003 è ora ufficialmente un calciatore del Brindisi e sarà già a disposizione per il match di recupero del 17 febbraio contro il Sorrento. Un lungo inter partito nel mese di dicembre seguito dal segretario Jacopo Sticchi che ha portato in queste ore al via libera arrivato dagli organi federali. Vaughn esterno di gamba, con una buona tecnica ha giocato nel Fc Seattle USA e nella passata stagione nel settore giovanile del Barcellona. In Puglia per motivi di studio, legato alle origini baresi di nonni e madre, ha trovato in Brindisi una possibilità di continuare a coltivare la sua passione sfruttando l’importante lavoro che mister De Luca sta svolgendo con i suoi giovani ragazzi.