Brindisi Fc, Staropoli: “Vittoria si, ma piedi per terra”

Cristina Cavallo 2 Settembre 2025
Dopo la rotonda vittoria nella prima giornata de campionato di Eccellenza con il Galatina, il portiere del Brindisi Agustin Staropoli afferma:” Buona la prima, ma restiamo con i piedi per terra”.

Cristina Cavallo

Sono nata a Rimini, trasferita in Puglia a soli 4 anni. Mi sono innamorata della regione e della mia città, Ostuni. Venti anni fa mi sono trasferita a Brindisi dopo una lunga esperienza come giornalista pubblicista presso la redazione di TeleRadioCittàBianca. L’esperienza giornalistica è proseguita con collaborazioni presso altre tv e testate giornalistiche. Da aprile 2016, quindi, sin dagli albori, faccio parte del Gruppo editoriale Distante e ricopro il ruolo di responsabile della redazione sportiva di AntennaSud85. Inoltre, sono il direttore di TuttoCalcioPuglia.com, sito dello stesso Gruppo.

