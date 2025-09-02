Brindisi Fc, Staropoli: “Vittoria si, ma piedi per terra”

Sono nata a Rimini, trasferita in Puglia a soli 4 anni. Mi sono innamorata della regione e della mia città, Ostuni. Venti anni fa mi sono trasferita a Brindisi dopo una lunga esperienza come giornalista pubblicista presso la redazione di TeleRadioCittàBianca. L’esperienza giornalistica è proseguita con collaborazioni presso altre tv e testate giornalistiche. Da aprile 2016, quindi, sin dagli albori, faccio parte del Gruppo editoriale Distante e ricopro il ruolo di responsabile della redazione sportiva di AntennaSud85. Inoltre, sono il direttore di TuttoCalcioPuglia.com, sito dello stesso Gruppo.
potrebbe interessarti anche
Serie C girone B: stangata sul Rimini: 11 punti di penalizzazione e ammenda
XIV Memorial Pentassuglia, Brindisi-Avellino: biglietti in vendita
Eccellenza, Galatina-Brindisi: i salentini preannunciano reclamo
Giudice Sportivo Serie B: fermato per un turno l’ex Bari Obaretin
Eccellenza pugliese: le designazioni arbitrali della 2a Giornata
Speciale Calciomercato – il gran finale in diretta dallo Sheraton di Milano