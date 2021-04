Brindisi FC | Stagione finita per Ballestracci

Pesante tegola in casa Brindisi che perde fino al termine del campionato il neo attaccante Ettore Ballestracci a causa di una lesione al tendine d’achille della gamba destra che significa stagione finita per il calciatore biancazzurro giunto in riva all’adriatico i primi giorni di aprile. Un’assenza che pesa in questo finale di stagione per il Brindisi chiamato a raggiungere la salvezza nelle ultime sette giornate e che proprio in fase offensiva ha mostrato le maggiori problematiche.