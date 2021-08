Brindisi FC | Si allungano i tempi per la D

Tempi lunghi per l’ammissione del Brindisi in serie D che potrebbe dover atrendere dopo Ferragosto il verdetto. Attesi in queste ore i primi tre ripesaggi in C e conseguentemente a due ripescaggi in serie D per riportare a 166 il numero delle squadre totali ammesse nel campionato interregionale. Nei primi giorni della settimana dopo le ultime sentenze dei ricorsi potrebbero arrivare i verdetti che presumibilmente porteranno a liberare altri due posti in serie C e di conseguenza in serie D. Il Brindisi in questo scenerio non rientrerebbe nei posti disponibili per i ripescaggi a causa del quinto posto in graduatoria e dovrebbe sperare solo in una ammissione d’ufficio per completamento d’organico ma per valutare questa opzione bisognerà attendere una decina di giorni presumibilmente dopo Ferragosto in attesa di conoscere se e quante delle squadre non ammesse nei professionisti chiederanno l’ammissione in serie D e se quindi il conto finale sarà di un numero pari o dispari che darebbe appunto la possibilità al Brindisi di rientrare nella categoria superiore a completamento d’organico.