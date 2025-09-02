Brindisi FC: “Scaringella regolarmente tesserato, nessuna irregolarità”

Con una nota ufficiale, il club biancazzurro ha voluto tranquillizzare la tifoseria dopo il preannuncio di reclamo del Galatina

Il Brindisi FC ha reso noto di aver ricevuto notifica di un preannuncio di reclamo da parte del Galatina riguardo al tesseramento dell’attaccante Michele Scaringella.

Attraverso un comunicato ufficiale, la società biancazzurra ha confermato la piena regolarità della posizione del calciatore, rassicurando i tifosi e ribadendo la totale validità del risultato conseguito nella prima giornata di campionato (3-0 firmato Benvenga, Ferrari e Scoppa).

“Rinnoviamo la nostra stima e la massima fiducia nell’operato del segretario Cristian Noschese”, ha precisato il club sottolineando come Scaringella sia stato regolarmente tesserato e vidimato dalla LND in data 30 agosto, come dimostrato dal documento che pubblichiamo in basso.

Il Brindisi FC ha inoltre ringraziato il Galatina per la cordiale accoglienza ricevuta e per la correttezza della tifoseria locale, definita “esempio di autentico spirito sportivo”. La società ha fatto sapere di aver già chiarito con i dirigenti avversari l’assenza di qualsiasi irregolarità.

In chiusura, il club adriatico ha colto l’occasione per formulare a tutte le squadre partecipanti un sincero augurio di buon campionato.

