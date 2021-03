Brindisi FC | Salta trattativa con Daniele Arigliano

Saltata la trattativa tra il Brindisi e Daniele Arigliano per l’acquisto del sodalizio biancazzurro ad annunciarlo alla redazione sportiva di AntennaSud85 lo stesso imprenditore brindisino che spiega <<non è stato trovato l’accordo economico con Umberto Vangone e Francesco Bassi ai quali ho già comunicato la mancata chiusura della trattativa per un elevata richiesta fatta per il passaggio delle quote>> ma aggiunge <<resto comunque un socio del Brindisi e con il mio 25% darò il mio contributo>>. Resta ora da capire se lo stop alla trattativa sarà definitivo e quali saranno le reazioni degli attuali soci del Brindisi Fc.