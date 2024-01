Guarda il bicchiere mezzo pieno il tecnico del Brindisi Giorgio Roselli al termine della sfida contro il Monterosi terminata a reti bianche: “noi in questo momento non possiamo fare di più” ha ammesso “abbiamo messo tutto quello che potevamo in campo, tutti i giocatori erano stravolti a fine gare con molti hde erano fermi da tempo” e aggiunge “potevamo vincere alla fine ma anche in qualche episodio perderla”. Poi una analisi più ampia “avevamo cinque under in campo ma sono soddisfatto prestazioni e atteggiamento ragazzi, il problema resta una rosa non al completo” spiega mister Rosella “bisogna avere 14-15 giocatori disponibili di livello per giocarci le gare aperte a tutti e tre i risultati” poi un commento sul debutto di Opoola “sono contento e spero abbia la mente giunta per imparare i movimento giusti” e conclude “non ho rammarico per l’episodio finale perché fa parte del gioco ma analizza la prestazione”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts