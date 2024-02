Guarda avanti il tecnico del Brindisi Giorgio Roselli dopo la sconfitta di Benevento terminata con la contestazione della tifoseria alla dirigente biancazzurra “bisogna ripartire dal secondo con i calciatori che hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo ma posso garantire che suderemo la maglia fino alla fine” ma l’analisi si sofferma anche sul lavoro settimanale “sicuramente è difficile perché possono dire che fino a questo momento ho fatto da assemblatore più allenamento e non mi era mai successo” e conclude “devo dire che non ho mai allenato gli stessi giocatori per quindi giorni consecutivi”. Non fa drammi mister Roselli però sulla sconfitta di Benevento “dire che fosse una partita difficile è un eufemia se poi si aggiunge l’assenza di giocatori importante non è poco e loro hanno avuto diverse occasioni nella prima mezz’ora e anche nella ripresa per noi la coperta era inevitabilmente corta” e conclude “guardiamo alla prossima ripartendo dalla presentazione del secondo perché quella con il Latina sarà una partita importante”

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts