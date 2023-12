Il Brindisi non fa drammi dopo la sconfitta contro la Turris anche se pesa su classifica e morale della squadra biancazzurra. Mister Roselli non sembra infatti sorpreso nel post gara “sapevo che non era semplice fare continuità di prestazione e nel primo tempo sono tornati alcuni errori del passato” e aggiunge “nell’intervallo ho chiesto di iniziare una nuova partita ed ho rivisto l’atteggiamento visto dal mio arrivo”. Giorgio Roselli comunque non fa drammi “sappiamo che non sarà semplice ma delle tre gare nelle quali ho guidato il Brindisi le prestazioni sono state tutte positive tranne questo primo tempo” e conclude “ora la sosta permette di alleggerire la mente e poi pensare al girone di ritorno con la consapevolezza che bisognerà fare sempre meglio senza guardare le squadre che ci sono davanti ma cercando di trovare sempre più equibrio”.

Davide Cucinelli

