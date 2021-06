Brindisi Fc | Procedura di deferimento per tre dirigenti

Dichirazioni lesive nei confronti del direttore di gara, degli organi federali e della società del Picerno. È questa l’accusa nei confronti di tre dirigenti del Brindisi e della società adriatica in relazione all’acceso post partita della sfida interna contro il Picerno. La procura federale ha comunicato la chiusura di indagine per tutti i coinvolti che ora dovranno presentare memoria difensiva in vista della sentenza. L’esposto presentato dalla società lucana arriva dopo le polemiche del dopo gara e proseguite nei giorni successivi con il Picerno che aveva annunciato l’avvio di azioni legali a tutela della propria onorabilità. Un strascico polemico che certamente non sorprende e che potrebbe anche non terminare con la sentenza sportiva. Una ulteriore tegola per la società brindisina impegnata nella ricerca di una complessa salvezza.