Brindisi FC, presentato il ds Righi con il “tifoso” Saraniti

Parte ufficialmente la nuova stagione del Brindisi FC con la presentazione del direttore sportivo Righi che ha visto anche la partecipazione di un “tifoso” speciale Andrea Saraniti che si è seduto insieme al socio Damiano Pozzessere lanciano un importante messaggio alla piazza biancazzurra.

Pozzessere ha parlato della speranza ripescaggio e delle problematiche legati ai lavori allo stadio “Fanuzzi” che renderanno inagibile parte dell’impianto brindisino: “noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo per presentare la domanda di riammissione ma oggi dobbiamo parlare di eccellenza, poi speriamo possiamo avere una bella notizia e lasciare in anticipo questa categoria” e sullo stadio “siamo in contatto con il comune e sappiamo che dovremo adattarci ma li abbiamo avuti anche in passato e troveremo il modo di affrontarli”.

Il ds Righi parla invece della sua scelta e dei prossimi passi di mercato: “non faremo nomi perché è giusto farlo al momento della firma ed è questo il nostro modo di lavorare” e aggiunge “ho scelto Brindisi a prescindere dalla categoria a prescindere dalla categoria ed anche giocatori devo fare lo stesso” e conclude “se l’ha fatto Saraniti devono farlo anche gli altri, Brindisi è una scelta importante a prescindere dalla categoria altrimenti non si è adatti per questa piazza”.

Davide Cucinelli