Al termine della sfida contro il Messa a parlare il vice presidente del Brindisi Damiano Pozzessere che lancia un messaggio sul futuro società: “posso dire che la famiglia Arigliano cederebbe a qualsiasi condizione la società” e aggiunge “bisogna provare a dare continuità al calcio, io con umiltà ci sto provando e il mio appello alla città che almeno altri tre imprenditori mi possano affiancare per dare continuità e dignità”. Il vicepresidente parla della sua idea di società: “si può creare un progetto sostenibile e più lungo nel tempo” si è speso tanto in questi anni non solo dal punto di vista economico” e conclude “questo clima non fa bene anche se è comprensibile è importante che la città sia vicina alla squadra oltre i risultati”

