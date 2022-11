Condividi su...

È Francesco Marcheggiani il nome che nelle ultime ore circola in città per prendere il posto del partente Matteo Di Piazza. La dirigenza biancazzurra infatti essere interessata all’attaccante classe 1991 che milita nel Follonica Gavorrano formazione inserita nel girone E del campionato di serie D e che corrisponderebbe alle caratteriste ricercate dal direttore sportivo Minguzzi. Marcheggiani ha vestito nel professionisti le maglie di Lucchese, Rieti (con il quale ha vissuto varie stagioni tra C, D ed Eccellenza), ma anche Reggiana e Vis Pesaro, mentre nei dilettanti quelle di Ostiamare e Cassino per citarne alcune. Un trattativa avviata che potrebbe concretizzarsi nei primi giorni di mercato che aprirà ufficialmente il prossimo primo dicembre.

Davide Cucinelli