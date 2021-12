Brindisi Fc, posti liberi sul pullman per Lavello

La SSD Brindisi comunica che sono ancora disponibili dei posti per la trasferta di Lavello sul pullman messo a disposizione dal club in collaborazione con Ecotecnica e Sandplast.

Si potrà effettuare la prenotazione presso il centro scommesse Betitaly di Via Bafile 37 e presso lo Store L’aspirapolvere di Via Aldo Moro 127 al costo simbolico di 5 euro. La partenza per Lavello è prevista per domani mattina alle ore 10 da Viale Palmiro Togliatti, nelle immediate vicinanze del Tribunale.

Si ricorda inoltre che il costo del biglietto per il settore ospiti del “Pisicchio” di Lavello è di euro 12 e che i posti disponibili sono 218. Per conoscere i punti vendita autorizzati consultare il sito https://www.ciaotickets.com/biglietti/lavello-brindisi