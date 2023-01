Brindisi soddisfatto a metà per il pari sul campo del Casarano che non stravolge la classifica, il rammarico come confermato invece dal vice allenatore Marco Perrone (che sostituiva lo squalificato Danucci) che ha sottolineato le numerose occasioni create dai brindisini nel corso della gara.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

email