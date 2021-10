Brindisi Fc | Nello Di Costanzo nuovo allenatore

La SSD Brindisi comunica di aver affidato la guida tecnica dei biancazzurri al sig. Nello Di Costanzo e al suo vice Francesco Di Nardo. Il nuovo tecnico del Brindisi vanta numerose esperienze in Serie B, C e D, alla guida di Venezia, Messina, Benevento, Barletta, Padova, Ascoli, Juve Stabia e Carrarese. Il nuovo allenatore, che mercoledì sarà al Fanuzzi per assistere al match con il San Giorgio, condurrà il primo allenamento della prima squadra nella giornata di giovedì, al termine del quale avverrà la sua presentazione e ufficializzazione. Sarà il tecnico della Juniores Cosimo Semeraro a guidare i biancazzurri per il prossimo impegno di campionato.