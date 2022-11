Condividi su...

BRINDISI – Massima concentrazione in casa a Brindisi in vista della sfida in programma domenica pomeriggio sul campo del Matera. Una gara da non sottovalutare per la formazione biancazzurra che cerca continuità di risultati in particolare lontano dalle mura amiche dove sono solo due le vittorie al momento conquistate in trasferta nell’esordio di Francavilla in Sinni e sul campo del Martina. Da contraltare però i brindisini sono usciti sconfitti in una sola circostanza nella gara di Nocera Inferiore. Il tecnico adriatico Ciro Danucci chiede continuità non solo dal punto di vista risultati ma anche da quello caratteriale con la determinazione della squadra biancazzurra che ha permesso di conquistare i tre punti in pieno recupero domenica scorsa l’Afragolese. Il penultimo posto della formazione lucana infatti non deve far pensare ad una gara semplice da affrontare con il Matera che dall’arrivo del neo tecnico Ciullo che affrontare da avversario una piazza alla quale è da sempre rimasto legato, che ha conquistato due importanti pareggi, contro Casarano e Martina (in questa ultima gara in rimonta) dimostrando grande determinazione nel voler risalire la classifica e che proverà a sfruttare il fattore campo contro un Brindisi che invece punta sulla sua forza e qualità per trovare un nuovo successo in vista delle prossime due sfide d’alta classifica contro Barletta in casa ed a Fasano la domenica successiva. Non sono esclude piccole novità nell’undici titolare ma ogni decisione definitiva sarà rinviata a ridosso della partita.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts