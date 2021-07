Brindisi Fc | Martedì la presentazione del nuovo staff

Sarà presentato ufficialmente nella mattinata di martedì 20 luglio il nuovo staff tecnico e dirigenziale del Brindisi annunciato nei giorni dalla società adriatica. Nella stessa giornata è stato anche programmato un allenamento per visionare i giovani atleti attualmente tesserati con il Brindisi tra prima squadra e juniores e per il ds Gravinese ed il consulente di mercato Montella sarà anche l’occasione per far visionale al neo tecnico Chianese anche altri giovani atleti, alla ricerca degli under necessari per disputare il prossimo campionato. Confermato intanto per il 2 agosto l’inizio del ritiro presso Campitello Matese.