Ultimatum da parte dell’imprenditore tedesco Peter Dohlich nella trattativa di acquisizione del Brindisi Calcio. Dohlich ha ribadito il termine massimo per una concretizzazione di un accordo minacciando l’interruzione delle trattative

Di seguito la nota ufficiale inviata a nome di Peter Dohlich

“Abbiamo più volte raggiunto col sig. Teodoro Arigliano accordi verbali. Quando si è trattato di compiere i passi successivi e di mettere per iscritto gli accordi, sono state avanzate nuove richieste. Ciò ha comportato un rallentamento e un’interruzione dei negoziati. La nostra posizione è chiara e non modificheremo questa offerta. C’è stato un accordo verbale, ora tutte le nostre richieste dovranno essere messe per iscritto e firmate da Arigliano. Se lo farà, sarò disposto ad assumere la direzione del Brindisi FC, altrimenti purtroppo interromperemo le trattative. Sfortunatamente, esiste anche un limite di tempo per adempiere a tutto ciò che serve per affrontare i vari passaggi burocratici. Come ho detto venerdì della scorsa settimana, mi spiegherò ancora in TV questa settimana, venerdì su Antenna Sud durante la trasmissione “Passione Brindisi. L’offerta è valida fino al venerdì di questa settimana”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts