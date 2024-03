Soddisfazione in casa Brindisi per il punto strappato in rimonta sul campo del Monopoli che non risolve i problemi di classifica della formazione biancazzurra ma che lancia un messaggio di orgoglio da parte dei calciatori adriatici. Orgoglio è la parola più volte riapertura dal tecnico Nicola Losacco al suo debutto come primo allenatore della formazione brindisina: “contentissimi per questo risultato che vale come una vittoria, in un periodo particolare” e aggiunge “soprattutto per come abbiamo recuperato il risultato e per la prestazione fatta, siamo stati bravi a crederci e non disunirsi, ringrazio la società questa opportunità che mi è stata data”.

Mister Losacco sottolinea comunque non nasconde la difficoltà della corsa salvezza brindisina “facendo un paragone posso dire che mi sento uno scalatore su parete scoscesa e non vediamo la cima che è alta e nuvolosa ma dobbiamo credere in questo lumicino” poi un pensiero ai tifosi adriatici “ci dispiace per i tifosi che anche oggi ci hanno seguito numerosi, capiamo il loro stato d’animo e disappunto, vogliamo dare emozioni come in questa partita nonostante non vedano una vittoria da tanto” e conclude “avevo chiesto una grande prestazione e impegno alla squadra e devo dire che sono orgoglioso per come mi hanno ripagato, è un primo passo le grandi imprese si fanno partendo proprio dal primo passo”.

