BRINDISI – Sirene di mercato in casa Brindisi con la squadra biancazzurra che sarebbe interessata al difensore Paride Pinna, classe 1992, nelle ultime due stagioni ad Arezzo e con un lungo passato nei campionati professionisti con le maglie di Catanzaro, Cosenza, Melfi e Casertana. Ovviamente non è escluso che questo arrivo potrebbe aprire ad una partenza nel reparto arretrato. In uscita, dopo le voci di un interessamento della Cavese a Di Piazza ci sarebbe stato un corteggiamento da parte della Turris per Zampa.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts