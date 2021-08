Brindisi Fc | In difesa arriva Spinelli, dal Taranto invece i giovani Giappone e Serafino

Doppio arrivo dal Taranto in casa Brindisi che vede giungere in riva all’adriatico i giovani 2001 il portiere 2001 Mario Giappone nella passata stagione in prestito al Dattilo in serie D dove ha collezionato 24 presenze. In attacco si aggrega anche il giovane Paolo Serafini sempre classe 2001 che lo maglia tarantina ha collezionato 18 presenze ed un gol nello scorso campionato. Rinforzo over invece per la difesa con l’arrivo di Michele Spinelli, classe 1998, originario di Cerignola ma con esperienza giovanile nel Milan e con esperienza in serie D nella fila del Picerno, Campobasso, Lanusei e Arconatese. Nelle prossime ore potrebbe essere fornalizzaro l’accordo.