Brindisi Fc | In arrivo Marian Galdean

Si muove sul mercato il Brindisi e dopo l’arrivo di Giacomo Zappacosta sulla mediana potrebbe arrivare nelle prossime ore un nuovo calciatore di esperienza come Marian Galdean. Il centrocampista rumeno classe 1989 nella passata stagione ha vestito la maglia del Francavilla in Sinni con un passato anche con Taranto, Rotonda e Arzachena sempre in serie D e con esperienze precedente in C con la Virtus Francavilla, con la quale ha vissuto la cavalcata dall’Eccellenza ai professionisti e Matera. Galdean potrebbe giungere a Brindisi già nelle prossime ore.