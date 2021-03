Brindisi Fc | Il 14 marzo recupero a Gravina

Si giocherà domenica 14 marzo il recupero tra Brindisi e Gravina il primo dei due match causa Covid non disputati dalla formazione brindisina. A comunicarlo il dipartimento interregionale. Come detto la gara in terra barese sarà il primo dei due incontri di recupero previsti per la formazione brindisina che ora attende che venga stabilita la data anche per il march di Portici. La federazione ha approfittato della sosta prevista del campionato domenica 14 marzo per inserire numerosi recuperi. Per il Brindisi un nuovo scontro diretto in ottica salvezza dopo quello in programma domenica al “Fanuzzi” contro il Fasano.