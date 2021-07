Brindisi Fc | Idea Varsi e rinnovo Boccadamo

Idea Varsi per il Brindisi. La società adriatica sembra essere interessata all’esterno offensivo napoletano classe 1994 con varie esperienze in Puglia compreso un passato con la maglia biancazzurra nella stagione 2014/15. Le parti sono in contatto e potrebbero incontrarsi nei prossimi giorni. Sembra intanto riaprirsi la trattativa per il ritorno in riva all’adriatico di Dino Marino che sembrava essere saltata nei gironi scorsi. Si allontana invece l’arrivo dell’attaccante Antonio Caputo corteggiato da diverse società con il quale non si sarebbe trovato l’accordo tra le parti. Sul fronte conferme oltra a quella di Suhs il Brindisi starebbe pensando di trattenere anche il giovane Boccadano che dal prossimo campionato diventerà ufficialmente un calciatore over termianto il ciclo da under.