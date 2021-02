Brindisi Fc | I “ringraziamenti” ironici della Curva Sud

Nota della Curva Sud “Michele Stasi” che con una amara ironia commenta la sconfitta contro l’Aversa del Brindisi.

La “curva sud Michele Stasi “per ringraziare pubblicamente i fautori di questa stagione calcistica per questo meraviglioso anno sportivo che stanno facendo vivere a noi tifosi ed alla città intera. Ci teniamo particolarmente a ringraziare, in primis, la società in tutte le sue componenti l’impegno, la professionalità e la passione che ci mette per farci giungere agli odierni ambiti traguardi, ringraziamo anche la squadra per gli ottimi risultati frutto di un lavoro sfiancante, e tutti quanti gli addetti ai lavori e l’amministrazione comunale per essersi impegnata con tutte le proprie energie per far si che tutto andasse per il meglio ed è anche grazie a loro che l’immagine di Brindisi splende anche nel panorama calcistico nazionale. Il ringraziamento più grande va, ovviamente, a chi ha perso tempo a stare dietro a chi gioca solo con i sentimenti e le passioni dei tifosi brindisini …