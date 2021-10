Brindisi Fc | Gigi Valentini nuovo dg? Lunedì incontro con Dionisio e Danucci

Sono ore decisive per pianificare il futuro immediato del calcio brindisino dopo un vero e proprio terremoto che ha portato ad una netta inversione di marcia rispetto al progetto iniziale ormai andato in soffitta. Il Brindisi deve ricostruire il suo staff tecnico e dirigenziale e la casella di direttore generale lasciata libera dalle dimissioni di Vincenzo Visone potrebbe essere coperta da Gigi Valentini ex dirigente di Taranto e Virtus Francavilla oltre a uomo di fiducia del presidente Arigliano. Nella mattinata di lunedì atteso l’incontro e l’annuncio della scelta del nuovo tecnico che se non ci saranno sorprese dell’ultima ora cadrà su Ciro Danucci ex tecnico del Nardò ed anche ex calciatore biancazzurro. Non è escluso che all’incontro partecipi anche Nicola Dionisio per il quale sembra vicino un suo ritorno a Brindisi. Ancora poche ore prima di conoscere le scelte ufficiali della società in vista della sfida di mercoledì al Fanuzzi contro il San Giorgio. Attese altre novità anche in entrata e uscita nella rosa adriatica per ricostruire una squadra chiamata a togliere lo zero in classifica e raggiungere una fondamentale salvezza.