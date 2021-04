Brindisi FC | Esonero De Luca Biagioni verso la panchina adriatica

Claudio De Luca non è più l’allenatore del Brindisi. Manca solo l’ufficialità ma la decisione è già stata presa e comunicata al tecnico biancazzurro dopo la sconfitta interna contro il Francavilla in Sinni. In pole per succedegli sulla panchina adriatica Oberdan Biagioni, ex tecnico di Trapani e Messina e vecchia conoscenza del presidente Vangone, che avrebbe già accettato l’incarico. Meno probabile la strada che porta a Michele Cazzarò.