Brindisi FC | Test molecolari per due tesserati

Valori anomali per due tesserati del gruppo squadra del Brindisi. È questo il risultato che sarebbe emerso dai test effettuati nel primo pomeriggio di giovedì in vista della sfida contro il Cerignola. Il gruppo squadra si sta ora sottoponendo anche al test molecolare di controllo ma comunque al momento la sfida di domenica pomeriggio al “Fanuzzi” di Brindisi non dovrebbe essere a rischio se non dovessero esserci come previsto dal regolamento positività superiori al numero di tre.