Brindisi Fc: Debutto casalingo con il Bitonto, Ciullo predica attenzione

Sono nata a Rimini, trasferita in Puglia a soli 4 anni. Mi sono innamorata della regione e della mia città, Ostuni. Venti anni fa mi sono trasferita a Brindisi dopo una lunga esperienza come giornalista pubblicista presso la redazione di TeleRadioCittàBianca. L’esperienza giornalistica è proseguita con collaborazioni presso altre tv e testate giornalistiche. Da aprile 2016, quindi, sin dagli albori, faccio parte del Gruppo editoriale Distante e ricopro il ruolo di responsabile della redazione sportiva di AntennaSud85. Inoltre, sono il direttore di TuttoCalcioPuglia.com, sito dello stesso Gruppo.
potrebbe interessarti anche
Serie C, Avellino: Patierno ricoverato al Policlinico di Bari
Brindisi, bagno di folla per l’ex bomber della Juventus David Trezeguet
Brindisi: Dopo sei mesi direttore Utin lascia. Rsa: stato di agitazione
Brindisi baciata dalla fortuna. Vinti 500 mila euro con “Gratta e Vinci”
Eccellenza, UC Bisceglie chiude il mercato con due colpi di prestigio
Taranto, Danucci: “Il capitano sarà Delvino, ingiusta l’assenza dei nostri tifosi”