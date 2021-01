Brindisi Fc | De Luca chiede confronto con la società?

Momento di silenzio e tensione in casa Brindisi. Dagli spogliatoi del Franco Fanuzzi arriverebbero segnali di allerta in queste ore. La formazione biancazzurra infatti dopo la sconfitta di mercoledì ha affettuato un unico allenamento nella giornata di venerdì con la squadra che ora si ritroverà solo nella giornata di martedì per la ripresa del lavoro settimanale. Il tecnico De Luca avrebbe chiesto un confronto con i massimi esponenti del sodalizio biancazzurro. Un chiarimento che se non dovesse arrivare potrebbe portare anche a clamorose decisioni. A preoccupare sarebbe stato infatti il silenzio societario negli ultimi giorni anche nei confronti proprio di squadra e tecncio, aggiunto ad un quadro complessivamente complesso. Una situazione sicuramente anomala con le prossime ore che potrebbero essere decisive da questo punto di vista. Il Brindisi domenica non scenderà in campo per il rinvio del match interno con il Sorrento, questo però non sembra essere sufficiente a spiegare la scelta di sospendere gli allenamenti prima nella giornata di giovedì e poi da sabato a lunedì. L’impressione che se entro martedì non dovessero emergere segnali di svolta dal punto di vista societario qualcosa di eclatante potrebbe succedere.