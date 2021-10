Brindisi Fc | Danucci verso Nardò e Dionisio non scioglie la riserva

Sembra venire meno la nuova organizzazione del Brindisi con i dubbi di Dionisio e la scelta verso Nardò di Danucci che potrebbero far orientare le decisioni della società adriatica. L’ex ds aveva già manifestato dei dubbi sul suo ritorno in riva all’adriatico prendendosi tempo per decidere sulla proposta brindisina. Sulla scelta tecnica saltato l’incontro con Ciro Danucci che potrebbe essere concretamente vicino ad un ritorno al Nardò. Questo riporterebbe in pista il nome di Michele Cazzarò già contattato dalla società nel finale nella scorsa settimana come anticipato dalla redazione di AntennaSud e TuttoCalcioPuglia.