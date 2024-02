Grande delusione in casa Brindisi dopo la sconfitta arrivata in pieno recupero contro la Casertana evidente anche dalle parole del tecnico Ciro Danucci: “abbiamo fatto una prestazione importante in una gara difficile, la differenza di valori che c’è tra le due squadre non si è vista” e aggiunge “l’atteggiamento è stato quello giusto ma potevamo fare meglio negli ultimi passaggi infatti i gol sono stati errori di ingenuità”. Il pensiero di mister Danucci và proprio ai giovani in campo (il Brindisi ha iniziato la gara con sei under in campo): “sinceramente io non guardo l’età dei calciatori quando facci le scelta ma sicuramente bisogna crescere molto soprattutto i giovani perché gli errori in questa categoria costano caro” e conclude “le assenze ci hanno limitato nei cambi anche per dare la possibilità di ritirare”. Poi il messaggio di Danucci alla sua squadra: “dobbiamo credere di più in noi stessi perché se giochiamo ci riesce bene” infine uno sguardo al futuro: “il nostro obiettivo deve essere quello di toglierci dall’ultimo posto e giocarsi tutte carte per la salvezza anche se siamo consapevoli che sarà difficilissimo”.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts