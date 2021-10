Brindisi Fc | Continua la rivoluzione esonero Chianese e dimissioni Visone

La SSD Brindisi comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra, il Sig. Mauro Chianese. Si comunica inoltre che in data odierna sono pervenute le dimissioni, accettate, del DG Visone e del Consulente di Mercato Montella. La proprietà del club biancazzurro augura a tutti e tre le migliori fortune professionali.

Questo è il comunicato della società Adriatica che annuncio la rivoluzione non solo della Rosa Adriatica ma devo stat tecnico dirigenziali. Due i nomi che sembra interessare per la successione sulla panchina Adriatica quello di Michele Cazzarò già allenatore per Brindisi nell’ultima parte della scorsa stagione e Ciro Danucci ex tecnico del Nardò. Una scelta che dovrà arrivare già nelle prossime ore per preparare la sfida interno di mercoledì contro il San Giorgio.