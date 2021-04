Brindisi FC | Comune conferma incontro con W3 Group

Incontro tra il comune di Brindisi e la società W3 Group interessa a rilevare la squadra calcistica brindisina. Ad annunciarlo lo stesso sindaco di Brindisi Riccardo Rossi che tramite un post ha confermato l’avvenuto incontro con i rappresentanti della società romana che come aveva anticipato la redazione sportiva di AntennaSud85 erano stati in città proprio nelle giornate di mercoledì e giovedì. Annunciando anche un interesse al progetto presentato che riguarderebbe anche lo stadio e l’impiantistica sportiva confermando un attenzione per seguire gli sviluppi della trattativa in corso. A seguito di questa comunicazione il sindaco Rossi ha precisato che dopo una telefonata da parte della società del Brindisi che ha comunicato che esiste un’unica trattativa con Daniele Arigliano.