Brindisi FC, Ciullo: “iniziato con il piglio giusto”

Davide Cucinelli 31 Agosto 2025
Soddisfazione in casa Brindisi dopo il successo esterno contro il Galatina che oltre il risultato ha mostrato una buona tenuta da parte della formazione biancazzurra. <<Sono contento abbiamo iniziato con piglio giusto>> ammette il tecnico brindisino Salvatore Ciullo <<sapevamo che se non approcciavamo in questo modo sarebbe stata una partita difficile, siamo stati molto bravi anche a sbloccare subito il risultato e siamo riusciti a tenere bene il campo>>. Mister Ciullo si sofferma sulla tenuta complessiva della squadra <<la cosa che mi è piaciuta di più è stata la concertazione e l’approccio nel secondo tempo portando così il risultato a casa>> e continua <<oltre ai tre gol abbiamo avuto diverse occasioni importanti, sono contento anche per il gol di Scoppa>> poi un passaggio sulle condizioni di Bernaola <<ha avuto un leggero risentimento ed ho preferito toglierlo subito anche perché siamo alla prima giornata, si cerca di gestire anche queste situazioni>>. Poi il pensiero di Salvatore Ciullo va già alla sfida di giovedì al “Fanuzzi” contro il Bitonto, prima gara ufficiale davanti al pubblico brindisino <<per noi è importante sentire vicino i nostri tifosi sia mercoledì e per tutto il campionato, altrimenti a perderci è il calcio, il campionato di eccellenza pugliese è salito di livello ed è giusto che i tifosi si godano questo>>.

Davide Cucinelli

Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca.

