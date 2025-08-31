Brindisi FC, Ciullo: “iniziato con il piglio giusto”

Soddisfazione in casa Brindisi dopo il successo esterno contro il Galatina che oltre il risultato ha mostrato una buona tenuta da parte della formazione biancazzurra. <<Sono contento abbiamo iniziato con piglio giusto>> ammette il tecnico brindisino Salvatore Ciullo <<sapevamo che se non approcciavamo in questo modo sarebbe stata una partita difficile, siamo stati molto bravi anche a sbloccare subito il risultato e siamo riusciti a tenere bene il campo>>. Mister Ciullo si sofferma sulla tenuta complessiva della squadra <<la cosa che mi è piaciuta di più è stata la concertazione e l’approccio nel secondo tempo portando così il risultato a casa>> e continua <<oltre ai tre gol abbiamo avuto diverse occasioni importanti, sono contento anche per il gol di Scoppa>> poi un passaggio sulle condizioni di Bernaola <<ha avuto un leggero risentimento ed ho preferito toglierlo subito anche perché siamo alla prima giornata, si cerca di gestire anche queste situazioni>>. Poi il pensiero di Salvatore Ciullo va già alla sfida di giovedì al “Fanuzzi” contro il Bitonto, prima gara ufficiale davanti al pubblico brindisino <<per noi è importante sentire vicino i nostri tifosi sia mercoledì e per tutto il campionato, altrimenti a perderci è il calcio, il campionato di eccellenza pugliese è salito di livello ed è giusto che i tifosi si godano questo>>.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts