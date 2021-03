Brindisi Fc | Chi ha e chi vuole le quote?

Ore di fermento per la società del Brindisi che sembra poter vedere una svolta nelle prossime ore. Sarebbero infatti due le trattative di acquisto del sodalizio biancazzurro aperte. La prima farebbe capo a Daniele Arigliano sponsor del Brindisi e che era stato presentato lo scorso 2 febbraio come nuovo socio della compagine adriatica. In realtà questo passaggio di quote però ad oggi non risulta formalizzato presso la Camera di Commercio di Brindisi come dimostrato dalla visura camerale che alla data del 9 marzo riporta la stessa compagine societaria di inizio stagione senza l’ingresso dello stesso Arigliano. La seconda trattativa invece è quella portata avanti da una società romana (con riferimenti locali e già inserita lavorativamente nel territorio pugliese e salentino) e che già in estate, come anticipato dalla redazione sportiva di AntennaSud85, si era resa interessata all’acquisto dell’intero pacchetto societario lasciando comunque aperti i contatti con gli attuali soci nei mesi successivi ma che sarebbe ancora in attesa della visione dei libri contabili. Stessa richiesta presentata tramite pec dalla società lombarda che affiancherebbe Arigliano. Ovviamente c’è attesa per capire cosa succederà nei prossimi giorni che potrebbero dare una svolta futura al calcio brindisino partendo dalla conclusione della stagione in corso che vede la squadra adriatica impegnata in una non semplice lotta salvezza.



