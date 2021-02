Brindisi Fc | Due centrocampisti in prova e un nuovo ds

Il Brindisi continua la fase di riorganizzazione con l’arrivo di un nuovo direttore sportivo rimasto libero dopo le dimissioni di Nicola Dionisio. Sarà Renato Voglino a ricoprire questo ruolo, ex calciatore, agente e osservatore. Già in città intanto anche un esperto centrocampista classe 1991 Fabio Meduri che resterà in prova fino alla giornata di giovedì. Oltre a lui in prova anche il trentatreenne brasiliano Hugo De Marchi. Il Brindisi è alla ricerca anche di un attaccante e un altro difensore.