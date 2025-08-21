Brindisi FC, buon test contro lo Squinzano

Allenamento congiunto tra Brindisi e Squinzano in vista dell’inizio della nuova stagione. Vittoria per la squadra brindisina con il punteggio di due a zero grazie alle reti di Lanzolla e Lobosco nel fine dì primo tempo. Positivo l’approccio alla gara dei padroni di casa con il Brindisi che alla lunga ha fatto valere il suo spessore.

About Author

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts