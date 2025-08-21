Brindisi FC, buon test contro lo Squinzano

Allenamento congiunto tra Brindisi e Squinzano in vista dell’inizio della nuova stagione. Vittoria per la squadra brindisina con il punteggio di due a zero grazie alle reti di Lanzolla e Lobosco nel fine dì primo tempo. Positivo l’approccio alla gara dei padroni di casa con il Brindisi che alla lunga ha fatto valere il suo spessore.
